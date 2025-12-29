اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان ایجرود عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی محور‌های مواصلاتی را با تلاش شبانه‌روزی و با هدف تسهیل تردد ایمن هموطنان ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ روابط عمومی اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان ایجرود اعلام کرد:در پی بارش رحمت الهی در ۲۴ ساعت گذشته، راهداران پرتلاش اداره راهداری شهرستان ایجرود، عملیات سنگین برف‌روبی و نمک‌پاشی را با آمادگی کامل به اجرا درآوردند.

این عملیات با همت ۲۰ نیروی پرتلاش و با بکارگیری ۱۵ ماشین‌آلات مجهز، محور حیاتی زنجان-بیجار به طول ۶۰ کیلومتر را به طور کامل ایمن‌سازی کرد.

همچنین، با مصرف بیش از ۲۲۰ تن ماسه و نمک، مسیر‌های روستایی متعددی از جمله اوغلبیک، ملاپیری و هلیل‌آباد نیز بازگشایی شدند.

هم‌اکنون، نیرو‌های راهداری شهرستان بدون وقفه در تلاشند تا تردد در کلیه محور‌های روستایی را به شرایط عادی بازگردانند.