مدیر گروه اقتصاد دانشگاه یزد: کاهش نوسانات ارز و طلا در کوتاه‌مدت، نیازمند مدیریت انتظارات، کاهش نااطمینانی و مقابله با رفتار‌های سوداگرانه است.

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه یزد در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد در پاسخ به علت افزایش شدید نوسانات بازار ارز و طلا در روز‌های اخیر گفت بخشی از افزایش قیمت‌ها ریشه در مشکلات ساختاری و مزمن اقتصاد کشور دارد، اما بخش قابل توجهی از التهابات روز‌های اخیر ناشی از فضای روانی، اخبار بودجه‌ای، رفتار‌های هیجانی و فعالیت سوداگران است که در کوتاه‌مدت قابل تعدیل خواهد بود.

انصاری با بیان اینکه اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده تورم مزمن و افزایش مداوم قیمت‌ها مواجه است، گفت: عواملی همچون وابستگی به نفت، تحریم‌ها، ضعف در ساختار بودجه و نظام پولی، از دلایل بنیادین تداوم تورم در کشور به شمار می‌روند.

وی افزود: در روز‌های اخیر، شدت و نوسان افزایش قیمت‌ها بیش از گذشته شده که بخشی از آن به شرایط خاص پایان سال بازمی‌گردد؛ چرا که در این مقطع، هم فعالان اقتصادی درگیر تصمیم‌گیری‌های ارزی می‌شوند و هم خانوار‌ها برای ماه‌های پایانی سال و شب عید تصمیمات مالی مهمی می‌گیرند.

این کارشناس با اشاره به نقش اخبار و فضای روانی بازار تصریح کرد: انتشار برخی اخبار مرتبط با بودجه و واکنش‌های کارشناسی در فضای مجازی، سطح نااطمینانی را افزایش داده و موجب نگرانی در بازار شده است؛ موضوعی که به هجوم بخشی از تقاضا به بازار ارز و طلا دامن زده است.

وی ادامه داد: در کنار این عوامل، فعالیت برخی سوداگران و نوسان‌گیران که با هدف کسب سود از شرایط بی‌ثبات بازار اقدام به دستکاری قیمت‌ها می‌کنند، موجب تشدید التهاب و افزایش مقطعی قیمت‌ها شده است.

به گفته این کارشناس، بخشی از افزایش قیمت‌ها که ریشه در عوامل بنیادی و ساختاری دارد، ماندگارتر خواهد بود، اما آن بخش از رشد قیمت‌ها که ناشی از هیجانات، شایعات و دستکاری بازار است، در کوتاه‌مدت قابلیت تعدیل و بازگشت دارد.

وی همچنین با اشاره به تأثیر عوامل خارجی گفت: بازار‌های جهانی، به‌ویژه طلا به‌عنوان یک دارایی امن، نقش مستقیمی در نوسانات داخلی دارند و این موضوع خارج از کنترل اقتصاد داخلی است، اما در کنار آن، فضای نااطمینانی داخلی و رفتار‌های هیجانی، جذابیت بازار طلا و ارز را دوچندان کرده است.

این کارشناس در پایان تأکید کرد: کاهش نوسانات کوتاه‌مدت نیازمند مدیریت انتظارات، کاهش نااطمینانی و مقابله با رفتار‌های سوداگرانه است و در بلندمدت نیز تنها با اصلاحات ساختاری در اقتصاد، بودجه و نظام پولی می‌توان تورم را به‌صورت پایدار مهار و از تکرار چنین التهاباتی جلوگیری کرد.