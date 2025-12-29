پخش زنده
امروز: -
فروش اموال غیرمنقول شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» بار دیگر ۲۳ دی ماه به مزایده گذاشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین اعلام کرد: به دلیل عدم حضور شرکتکنندگان در مزایدههای پیشین، فروش اموال غیرمنقول شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» بار دیگر به مزایده گذاشته میشود.
این اموال شامل چهار قطعه پلاک ثبتی از جمله هلدینگ، سردخانه و کارخانه است که با قیمت پایه ۵.۳ همت عرضه خواهد شد.
این مزایده روز ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری برگزار میشود و از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و هلدینگهای بزرگ دعوت شده است برای مشارکت در این مزایده اقدام کنند.
متقاضیان برای شرکت در مزایده میتوانند در روز مزایده به صورت حضوری به شعبه هفتم اجرای احکام کیفری واقع در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین مراجعه کنند.