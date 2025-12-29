توزیع علوفه و دان در منطقه حفاظت شده جنگل خواجه سرخس
خیران و دوستداران محیط زیست در سرخس، علوفه و دان نذر طبیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره بهزیستی سرخس گفت: خشکسالی های چندسال اخیر عرصه های طبیعی را به لحاظ علوفه و دانه های گیاهی با مشکل روبرو کرده است بنابراین با کمک خیران بیش از ۳ تن علوفه برای مصرف حیات وحش در عرصه های طبیعی و محدوده ابشخورهای این شهرستان رهاسازی شد.
محمد عباسی افزود: در پی بارش برف و برودت هوا در چند روز گذشته نیز ۵۰۰ کیلوگرم یونجه اهدایی توسط دوستدار محیط زیست خانم دلمرادی برای مصرف حیات وحش در منطقه حفاظت شده جنگل خواجه اهدا و توزیع شد.
وی ادامه داد: همچنین با همکاری همیاران محیط زیست، توزیع دان برای پرندگان وحشی در منطقه حفاظت شده رودخانه تجن در شمال سرخس انجام شد.