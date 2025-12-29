پخش زنده
سیدوحید کاظمی دیدار سپاهان اصفهان - استقلال تهران را قضاوت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار دو تیم سپاهان و استقلال در راستای اجرای دیدار معوقه لیگ برتر در دور رفت بازیهای این فصل پنجشنبه ۱۱ دیماه در ورزشگاه نقش جهان برگزار میشود.
این دو تیم در حالی به مصاف یکدیگر میروند، که هیچ کدام بازیکن محرومی ندارند و سپاهان با ۳۰ امتیار از ۱۴ بازی خود قهرمانی نیم فصل را یدک میکشد.
سیدوحید کاظمی داوری این دیدار را به عهده دارد و علیرضا ایلدروم، بهمن عبداللهی و حسین زمانی از کمکهای وی در این دیدار هستند.
امیر عرببراقی داور VAR و حسین حسینی از کمکهای وی است.