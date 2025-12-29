پخش زنده
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: امسال ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده در این دادگاهها با مصالحه طرفین، مختومه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در بازدیدهای امروز، ۸ دی، همراه با دادستان مرکز استان گلستان از شعب دادگاه ها، دادسراها، دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف بازدید و چگونگی اجرای دستورالعمل کرامت انسانی رئیس قوه قضائیه و وضع رسیدگی پرونده در این حوزه قضائی را بررسی کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان در حاشیه این بازدید گفت: شعب دادگاه ها، دادسراها، دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در مرکز استان گلستان از این ماه فعال شده است و پروندهها را رسیدگی میکنند.
آسیابی با اشاره به عملکرد مثبت دادگاههای صلح در استان گلستان افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۸ هزار پرونده به دادگاه صلح استان وارد شد که همین مدت با تلاش جهادی همکاران ما علاوه بر این پرونده ها، ۲ هزار و ۴۰۰ پرونده مربوط به سال گذشته هم تعیین تکلیف و مختومه شد.
وی با اشاره این که در کنار رسیدگی به پروندهها برای مصالحه در شعب دادگاههای صلح نیز تلاش میشود، گفت: امسال ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده در این دادگاهها با مصالحه طرفین، مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در گنبدکاووس ۵ شعبه دادگاه صلح مستقر است و از ابتدای امسال تاکنون ۱۴ هزار و ۶۰۷ پرونده در این شعب رسیدگی و مختومه شده است.
آسیابی با اشاره به اینکه در کنار همه دادگاههای صلح، شعب شورای حل اختلاف هم برای تمرکز بیشتر بر سازش، مستقر هستند، گفت: امسال ۷۸ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شده است که از این تعداد ۳۷ هزار و ۶۰۰ پرونده به صلح و سازش منتهی شده است.
وی افزود: هم اکنون میانگین سازش پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ۴۸ درصد است که از میانگین کشوری بالاتر است.