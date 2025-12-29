به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ مرتضی احدی با اشاره به اینکه در پی بررسی گزارشات دریافتی مبنی بر فعالیت فردی در خانه‌ای در یکی از محلات شهر آستارا که بدون مجوز و غیرمجاز خدمات دندانپزشکی ارائه می‌کرد گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، پیگیری آن به صورت ویژه در دستور کار ماموران نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی قرارگرفت.

وی افزود: از نتیجه به دست آمده از تحقیقات نامحسوس پلیس با همکاری کارشناسان نظارتی شبکه بهداشت، درمان و خدمات پزشکی شهرستان آستارا مشخص شد فردی با مشخصات معلوم در خانه‌ای مجهز به ابزار و دستگاه‌های دندانپزشکی، به طور غیرقانونی خدمات دندانپزشکی ارائه می‌دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا گفت: تیم رسیدگی کننده پرونده شامل عوامل نظارت براماکن عمومی شهرستان بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی و با همراهی نماینده شبکه بهداشت شهرستان آستارا وارد عمل شدند و با رعایت موازین قانونی نسبت به تعطیلی و پلمپ دندانپزشکی اقدام کردند.

سرهنگ احدی خاطرنشان کرد: متهم ۳۸ ساله این پرونده به اتهام مداخله در امور پزشکی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.