کتاب «دعای زیارت جامعه کبیره» توسط انتشارات به‌نشر با خط خوانا و ترجمه روان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، انتشارات به‌نشر کتاب «دعای زیارت جامعه کبیره» را در قطع جیبی و با ترجمه‌ای روان منتشر کرده است.

این زیارت مشهور که توسط امام علی النقی (ع) به عنوان یک زیارت جامع برای تمام ائمه اطهار بیان شده است، دارای مضامین گسترده‌ای است که به جایگاه ائمه، وظایف شیعیان در قبال آنان و ارتباطشان با خداوند اشاره می‌کند.

کتاب دعای زیارت جامعه کبیره در ۴۰ صفحه و با خطی خوانا منتشر شده و برای علاقه‌مندان به زیارت‌ها و دعاهای شیعی، اثری ارزشمند است. این دعا به شیعیان کمک می‌کند تا با درک عمیق‌تری از معانی آن، ارتباط خود را با ائمه معصومین و خداوند متعال تقویت کنند.

علاقه‌مندان برای دریافت این کتاب می‌توانند به سایت behnashr.ir یا کتابفروشی‌های به نشر در مشهد و سراسر کشور مراجعه کنند یا با شماره ۰۹۰۲۷۶۵۲۰۰۸ تماس بگیرند.