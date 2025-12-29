پخش زنده
امروز: -
مردم نوع دوست شهرستان ممسنی ۶۴ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر ممسنی گفت: مردم نوعدوست و داوطلبان و امدادگران این شهرستان در اجرای طرح حمایت ماندگار ۶۴ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
ابراهیم آذری افزود: این اقدام ارزشمند نشاندهنده انسانیت و مسئولیتپذیری مردم شهرستان ممسنی است.
او ادامه داد: در این فعالیت خیرخواهانه، بار دیگر نقش فعال و تأثیرگذار داوطلبان هلالاحمر در ترویج فعالیتهای انساندوستانه برجسته شد.
ذخایر خون فارس در وضعیت حساس قرار دارد
مدیرکل انتقال خون استان فارس از مردم خواست در روزهای سرد زمستان که ذخیره خون و فرآوردههای خونی با کمبود رو به رو است نسبت به اهدا خون اقدام کنند.
اکبر زاده افزود: نیاز روزانه استان فارس به خون و فرآوردههای خونی حدود ۸۵۰ واحد است، در حال حاضر تولید روزانه ما از این عدد به میزان زیادی پایینتر است و لذا توجه مردم برای کمک به همنوعان را میطلبد.
با ۲۰ دقیقه وقت گذاشتن برای اهدای خون میتوان جان حداقل سه بیمار را نجات داد.