شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان برنامههای بزرگداشت حماسه نهم دی در این استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، ، بر اساس این اطلاعیه برنامه اجتماع مردمی بزرگداشت روز ملی بصیرت و میثاق امت با ولایت در مراکز شهرستان های استان سمنان به این شرح است:
سمنان ۹ دی ساعت ۹:۳۰ میدان سعدی معراج شهدا
شاهرود ۹ دی همراه با نماز مغرب و عشا مسجد غربا
شاهرود ۹ دی ساعت ۱۸:۳۰ مسجد جوادیه
دامغان ۹ دی ساعت ۱۰ حسینیه حضرت ابوالفضل
دامغان ۱۴ دی همراه با نماز مغرب و عشا مسجد زینبیه
گرمسار ۹ دی همراه با نماز مغرب و عشا مسجد جامع
مهدیشهر ۱۰ دی همراه با نماز مغرب و عشا مسجد امام علی
سرخه ۹ دی همراه با نماز مغرب و عشا هیات رزمندگان اسلام
آرادان ۹ دی ساعت ۸ صبح مسجد صاحب الزمان
میامی ۹ دی ساعت ۱۰ مسجد جامع