اعلام زمان و مکان برنامه‌های حماسه ۹ دی در سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، ، بر اساس این اطلاعیه برنامه اجتماع مردمی بزرگداشت روز ملی بصیرت و میثاق امت با ولایت در مراکز شهرستان های استان سمنان به این شرح است:

سمنان ۹ دی ساعت ۹:۳۰ میدان سعدی معراج شهدا

شاهرود ۹ دی همراه با نماز مغرب و عشا مسجد غربا

شاهرود ۹ دی ساعت ۱۸:۳۰ مسجد جوادیه

دامغان ۹ دی ساعت ۱۰ حسینیه حضرت ابوالفضل

دامغان ۱۴ دی همراه با نماز مغرب و عشا مسجد زینبیه

گرمسار ۹ دی همراه با نماز مغرب و عشا مسجد جامع

مهدیشهر ۱۰ دی همراه با نماز مغرب و عشا مسجد امام علی

سرخه ۹ دی همراه با نماز مغرب و عشا هیات رزمندگان اسلام

آرادان ۹ دی ساعت ۸ صبح مسجد صاحب الزمان

میامی ۹ دی ساعت ۱۰ مسجد جامع