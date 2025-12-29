فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی کشور گفت: از ابتدای تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی، تأمین امنیت پرواز‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال شده و این مأموریت با موفقیت کامل انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی کشور در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی کشور در فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به مأموریت‌های این نیرو اظهار کرد: از ابتدای تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی، تأمین امنیت پرواز‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال شده و این مأموریت با موفقیت کامل انجام شده است.

سردار هادی ملانوری افزود: بازرسی‌های امنیتی در فرودگاه‌ها نقش مهمی در ایجاد آرامش و آسایش مسافران دارد و سالانه حدود ۴۵ میلیون مسافر در ۷۶ فرودگاه کشور تحت پوشش و بازرسی‌های امنیتی رزمندگان سپاه پاسداران قرار می‌گیرند تا سفر‌های هوایی با امنیت کامل انجام شود.



آغاز عملیات بهسازی تخصصی باند پروازی پیام

محسن حسنلو مدیرعامل فرودگاه بین‌المللی پیام با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این فرودگاه گفت: با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، ساختارسازی و تکمیل زیرساخت‌های فرودگاهی در دستور کار قرار گرفته است، با تخصیص بودجه و تعیین پیمانکار، پیش‌بینی می‌شود باند پروازی این فرودگاه تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

محسن حسنلو همچنین از ادریافت مجوز مرز هوایی پیام پس از سال‌ها، برنامه‌ریزی برای برقراری پرواز‌های داخلی و خارجی و پرواز‌های زیارتی خبر داد و نقش سپاه حفاظت هواپیمایی و پلیس فرودگاه را در افزایش امنیت این مجموعه مؤثر دانست.

همچنین در این مراسم، از خانواده چند شهید استان البرز و جانبازان تجلیل شد تا یاد و خاطره شهدای والامقام گرامی داشته شود.

پس از مراسم تجلیل، کلنگ‌زنی ساختمان جدید سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاه پیام با حضور مسئولان انجام شد تا زیرساخت‌های این نیرو برای توسعه فعالیت‌های امنیتی و پشتیبانی بهبود یابد.