جانبازان و آزادگان خراسان رضوی مسیر مشهد تا مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را با شعار «رکابزنی در مسیر مکتب سلیمانی» رکاب خواهند زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خراسان رضوی گفت: همزمان با سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، تیم ۲۵ نفره دوچرخه سواری جانبازان قطع عضو و آزادگان استان، مسیر مشهد تا کرمان را رکاب خواهند زد.
محمدمهدی آخوندی افزود: تیم دوچرخه سواری استان با حضور در حرم مطهر رضوی، حرکت خود را بسوی مزار شهید سلیمانی آغاز کردند.