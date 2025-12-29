بهمن ماه ؛
برگزاری رویداد ملی بازیهای یارانهای
معاون فرهنگی و اجتماعی برج میلاد تهران گفت:رویداد ملی بازیهای یارانهای ۲۳، ۲۸ و ۲۹ بهمن در مرکز همایشها و لیگها در مرکز نمایشگاهی برج میلاد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، میثم فکری در نشست خبری رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفتخوان» که صبح امروز -دوشنبه هشتم دیماه ۱۴۰۴- در ایوان شمس برگزار شد، با بیان اینکه شهرداری در دوره ششم نسبت به رویدادها نگاه هم افزایی و کلان داشته است، گفت: یکی از این اقدامات برگزاری جشنواره بازیهای رایانهای بود که وقتی ایده آن مطرح شد، مورد استقبال شهرداری تهران قرار گرفت.
وی افزود: نظر ما این بود که وقتی مجموعهای نسبت به این موضوع اقدام کرده، ما حمایت لازم را انجام دهیم. وقتی بنیاد ملی بازیهای رایانهای وارد عمل شد، تلاش کردیم که حمایت لازم را داشته باشیم.
فعال شدن دهکده بازی و اتوبوسهای بازی در شهر
فکری با بیان اینکه بازوی اجرایی این رویداد میتواند برج میلاد به عنوان بام فرهنگ و نوآوری باشد، خاطرنشان کرد: یکی از اهدافی که دنبال آن هستیم، برگزاری این جشنواره در تراز بالاترین جشنواره هاست؛ همانطور که یکی از بزرگترین جشنوارههایی که در کشور برگزار میشود، جشنواره فیلم فجر است که برج میلاد میزبانی آن را برعهده دارد. غیر از برج که تمام امکانات و ظرفیتهای خود را در اختیار رویداد هفته بازی ایران قرار داده، تلاش کردیم چند دهکده بازی و اتوبوسهای بازی را در شهر فعال کنیم.
وی همچنین تصریح کرد: هدف ما درگیر شدن تمام شهر با این رویداد ملی است؛ مجموعههای مختلف شهرداری تهران از جمله ستاد جشنوارههای آرمان یکی از بازوهای اجرایی رویداد هفته بازی ایران است. مترو، سازمان زیباسازی و دیگر مجموعهها به تبلیغات نمادهای بازی ایرانی میپردازند.
فکری با بیان اینکه نرم افزار شهرزاد که یکی از فراگیرترین نرم افزار ها در تهران است در خدمت این رویداد خواهد بود، یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات که به همت بنیاد ملی بازیهای رایانهای و همکاری شهرداری انجام شده، سطح جوایز تا ۳۰۰ درصد رشد خواهد کرد و در تمام بخشها این اتفاق رخ خواهد داد.
معاون فرهنگی، اجتماعی برج میلاد تهران تأکید کرد: صدا و سیما و رسانههای دیگر در برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی با ما همکاری خواهند کرد. در تلاش هستیم که کسی در تهران از این رویداد بی اطلاع نباشد و در همین راستا تبلیغات فراگیری انجام خواهد شد.
فکری با بیان اینکه در حال رایزنی هستیم که جوایز را به حداکثر برسانیم، گفت: در دو هفته گذشته همایش تجلیل از نخبگان در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد که جوایز خوبی به برگزیدگان اختصاص یافت؛ جایی که شاید انتظاری از شهرداری در این زمینه وجود نداشت.
تبلیغ رایگان بازیهای ایرانی در شهر
وی افزود: تلاش ما این است که شأن و منزلت بازیسازان رعایت شود و انگیزهای برای تولید بازیهای بعدی ایجاد کنیم. همکاری و هم افزایی بین مجموعهها به این منظور است که بتوانیم بازیهای ایرانی را پس از این در شهر تبلیغ کنیم؛ بدون اینکه هزینههای تجاری از آنها دریافت شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی برج میلاد تهران درخصوص آماده سازی فضای این مجموعه برای برگزاری رویداد ملی بازی ایران، یادآور شد: پیش بینیهای لازم صورت گرفته است؛ بنا بر این بود که رویداد در مرکز همایشها برگزار شود، اما به دلیل اینکه ممکن بود با جشنواره فجر تداخل داشته باشد، محل برگزاری گسترش یافت. مراسمها در روز ۲۳، ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه در مرکز همایشها و لیگها در مرکز نمایشگاهی برج برگزار میشود. در مجموع دو فضای مستقل برای برگزاری رویداد پیش بینی شده است.
گفتنی است رویداد بازی ملی ایران؛ هفتخوان ۲۳ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی برج میلاد برگزار خواهد شد.