پیکر «امین امینیان» فرماندار فقید شهرستان ویژه مراغه بر دوش مردم و مسئولان استانی و شهرستانی در زادگاهش شهر هریس تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وی ۲۵ آذر ماه سال گذشته به عنوان فرماندار مراغه از سوی وزیر کشور منصوب و معرفی شده بود.

امینیان از مدیران اجرایی باسابقه آذربایجان شرقی بود که عضویت در شورای اسلامی شهر هریس، عضویت در هیئت مؤسس دانشگاه پیام نور هریس، عضویت در شورای اجرایی و هماهنگی انجمن اسلامی معلمان آذربایجان شرقی، معاونت فرمانداری شهرستان کلیبر و فرمانداری خداآفرین و فرماندار هشترود از جمله سوابق کاری او بود.

امینیان متولد سال ۱۳۴۹ در هریس و دارای یک فرزند دختر بود که پریروز به علت ایست قلبی درگذشت.