سارق لوازم و محتویات خودرو به دام افتاد

سارق لوازم و محتویات خودرو به دام افتاد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ "سید امین موسوی" گفت: ماموران کلانتری ۱۵۵ نعمت آباد در گشت زنی‌های هدفمند خود در سطح حوزه استحفاظی فردی را حین تخریب درب یک خودرو مشاهده و بلافاصله برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم با مشاهده ماموران پلیس سریعا با خودرویی که در اختیار داشته متواری شده و در یک تعقیب و گریز پلیسی با اجرای قانون بکارگیری سلاح متوقف شد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: متهم که راهی برای ادامه فرار خود پیدا نکرده بود با سلاح سردی که به همراه داشت به ماموران حمله ور شده که در نهایت از ناحیه پای چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته و برای بهبود به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: در بازرسی از خودروی متهم تعدادی لوازم خودروی سرقت مانند ضبط و باند و همچنین تعداد زیادی کلید و ابزار آلات مخصوص سرقت نیز کشف شد.

سرهنگ موسوی ادامه داد: سارق در بازجویی‌های فنی به جرایم خود مبنی بر شش فقره سرقت لوازم خودرو و محتویات اعتراف کرده و شناسایی شکات وی در دستور کار پلیس قرار دارد.

متهم نیز برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.