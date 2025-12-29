امروز: -
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه _ ۸ دی ۱۴۰۴

نشست خبری هفتگی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ - ۱۴:۲۷
برچسب ها: نشست خبری ، امورخارجه
