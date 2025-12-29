معاون آموزش ابتدایی در نشست گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی، اظهارکرد: در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی، کیفیت‌بخشی آموزش ابتدایی با محور توانمندسازی معلمان و تحول محیط‌های یادگیری در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضوان حکیم‌زاده؛ در نشست گام دوم توسعه عدالت و کیفیت آموزشی که با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور و علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در این وزارتخانه برگزار شد، با تشکر از رئیس‌جمهور به‌دلیل این‌که در کمتر از یک سال، برای دومین بار در جمع مدیران و مسئولان آموزش و پرورش حضور یافته‌اند، گفت: این حضور مکرر، پیام روشنی از اولویت‌یافتن آموزش و پرورش در دولت چهاردهم و توجه ویژه به آینده‌سازان کشور دارد.

حکیم‌زاده با تشریح برنامه‌های تحولی آموزش ابتدایی در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی، افزود: تمرکز اصلی این مرحله، اصلاح روش‌های آموزش و ایجاد تحول در محیط‌های یادگیری با هدف ارتقای کیفیت واقعی آموزش در کلاس درس است.

وی با اشاره به برنامه «توانا» به‌عنوان محور اصلی توانمندسازی معلمان ابتدایی، اظهار کرد: این برنامه با رویکرد حرفه‌ای‌سازی معلمان، بر ارتقای شایستگی‌های تدریس، طراحی آموزشی، یادگیری فعال، مدیریت کلاس، ایجاد محیط یادگیری مثبت و کاربست هوش مصنوعی در آموزش استوار است و به‌صورت حضوری، مجازی و ترکیبی اجرا می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی با ارائه آمار مشارکت معلمان، تصریح کرد: در گام دوم برنامه توانا، میانگین کشوری مشارکت‌کنندگان به ۹۰.۳۳ درصد رسیده و تنها ۹.۶۷ درصد از افراد باقی مانده‌اند؛ در حالی که در گام اول، میانگین مشارکت استان‌ها ۷۷ درصد بوده است.

وی افزود: در گام اول (تابستان ۱۴۰۴)، میانگین کشوری آموزش‌دیدگان ۸۳.۹ درصد ثبت شد و این رقم در گام دوم (آبان ۱۴۰۴) به بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده اثربخشی الگوی طراحی‌شده است.

حکیم‌زاده با تأکید بر نقش اجتماعات یادگیری حرفه‌ای معلمان، گفت: این اجتماعات، یادگیری مستمر، مشارکتی و مبتنی بر مسائل واقعی کلاس درس را جایگزین دوره‌های مقطعی کرده و معلمان را از انتقال‌دهنده دانش به تسهیل‌گر یادگیری تبدیل می‌کند.

وی از برگزاری دومین جشنواره اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط‌های یادگیری خبر داد و گفت: این جشنواره در راستای برنامه تحولی دولت چهاردهم، برای پایه‌های اول تا ششم و کلاس‌های چندپایه طراحی شده و داوری آثار آن در سطوح منطقه‌ای، استانی و ملی انجام می‌شود. پایان این جشنواره خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.

حکیم زاده در ادامه به طرح «حامی» اشاره کرد و افزود: نتایج اجرای این طرح نشان می‌دهد تعداد دانش‌آموزان نیاز به تلاش بیشتر، ۴۹ درصد کاهش یافته و پیشرفت تحصیلی در دروس اصلی به ترتیب ۵۱ درصد در ریاضی، ۴۹ درصد در علوم و ۴۸ درصد در فارسی ثبت شده است.

وی از اجرای طرح «رمضان در مدرسه» خبر داد و گفت: این طرح با هدف آموزش مهارت‌های زندگی مبتنی بر کارگروهی، مدرسه را به محیطی زنده برای تمرین همدلی، مسئولیت‌پذیری، تاب‌آوری و اخلاق اجتماعی تبدیل می‌کند.

معاون آموزش ابتدایی تأکید کرد: تحقق عدالت آموزشی در دوره ابتدایی، نیازمند تحول عمیق در روش‌های تدریس و محیط‌های یادگیری است و این مسیر با حمایت رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش با قدرت ادامه خواهد یافت.