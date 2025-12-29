سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق اماکن خصوصی و اعتراف وی به ۲۵ فقره سرقت خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ" محمد افشار" گفت: با وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و مشاعات ساختمانی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱۸ ستارخان ماموران تحقیقات خود را برای دستگیری عامل این سرقت‌ها آغاز کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با بازبینی دوربین مداربسته‌های محل‌های سرقت، ماموران هویت و مخفیگاه سارق را شناسایی و باهماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی وی را در مخفیگاهش زمینگیر و دستگیر کردند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری به ۲۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی و همدستی با یک مالخر اعتراف کرده که مالخر نیز ساعاتی پس از اعتراف سارق شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: شناسایی مالباختگان این سارقان در دستور کار پلیس قرار دارد و متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.