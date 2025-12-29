اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به طوفانی شدن دریای خزر در سواحل و فراساحل استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۱۷، نسبت به طوفانی شدن دریای خزر در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هشدار داد.

بر اساس اعلام هواشناسی، عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان هوا، سبب وزش باد شدید، مواج و طوفانی شدن دریا و بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد شد. این سامانه از اوایل وقت سه‌شنبه نهم دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز و تا ظهر چهارشنبه دهم دی‌ماه ادامه دارد.

بیشینه سرعت وزش باد در نزدیکی ساحل تا ۲۰ متر بر ثانیه معادل ۷۲ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل تا ۲۵ متر بر ثانیه معادل ۹۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده که جهت آن غربی تا شمال‌غربی خواهد بود.

همچنین ارتفاع موج قابل ملاحظه در نزدیکی ساحل تا ۲.۳ متر با بیشینه ۳.۷ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۳.۵ متر با بیشینه ۵.۶ متر برآورد می‌شود.

هواشناسی مازندران درباره اثرات این سامانه هشدار داده است: احتمال غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و عملیات تخلیه و بارگیری، و نیز آسیب دیدن شناورهای بزرگ و سازه‌های دریایی وجود دارد.

بر این اساس، هواشناسی مازندران توصیه کرد کلیه فعالیت‌های دریایی در مدت زمان فعالیت این سامانه به‌طور کامل متوقف شود.