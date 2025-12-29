عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش فشار گرانی‌ها بر مردم، از برگزاری جلسه‌ای در کمیسیون تلفیق برای بررسی وضع بازار ارز و درآمد‌های ارزی خبر داد و گفت: بخشی از نوسان‌های ارزی و افزایش قیمت‌ها، نتیجه اشکالات جدی در عملکرد بانک مرکزی است.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به حضور اخیر رئیس‌جمهور در مجلس اظهار کرد: نمایندگان در صحن علنی و همچنین در جلسات و گفت‌و‌گو‌های خارج از صحن، گلایه‌ها، اعتراض‌ها و دغدغه‌های مردم درخصوص گرانی‌ها و شرایط معیشتی را به رئیس‌جمهور منتقل کردند و تأکید داشتند که دولت باید برای کنترل قیمت‌ها و آرام‌سازی بازارها، اقدامات فوری و مؤثر انجام دهد.

جلسه مجلس برای بررسی واقعیت‌های بازار ارز

محسن زنگنه با اشاره به نشست‌های تخصصی مجلس برای واکاوی دلایل نوسان های اخیر بازار ارز افزود: در ادامه بررسی‌ها، جلسه‌ای در کمیسیون تلفیق برگزار شد که بدون حضور خبرنگاران و خارج از فضای رسانه‌ای بود. در این جلسه که وزیر نفت و چند تن از مسئولان عالی دولت نیز حضور داشتند، واقعیت‌های موجود در بازار ارز، وضع درآمد‌های نفتی، میزان تحقق درآمد‌های ارزی و چگونگی مدیریت منابع ارزی کشور به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به دلیل ماهیت این نشست امکان بیان جزئیات وجود ندارد، تصریح کرد: جمع‌بندی این جلسه نشان داد که دولت، در صورت اصلاح برخی مسائل داخلی و مدیریتی، این ظرفیت را دارد که بخشی از درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت را برای سال آینده تضمین کند؛ این در حالی است که قیمت جهانی نفت کاهش یافته و از حدود ۷۰ دلار در سال گذشته به نزدیک ۵۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

بانک مرکزی و نقش آن در تشدید نوسانات و گرانی‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد صریح از عملکرد بانک مرکزی گفت: اعتقاد ما در مجلس این است که بانک مرکزی هم در حوزه راهبردی و هم در حوزه عملیاتی، با اشکالات جدی مواجه است. برخی سیاست‌های این بانک عملاً باعث برهم خوردن تعادل بازار ارز می‌شود؛ به‌گونه‌ای که از یک سو تقاضا برای ارز تحریک می‌شود و از سوی دیگر، عرضه ارز محدود و سخت می‌شود.

نقش سیاست‌های ارزی در تشدید فشار معیشتی

محسن زنگنه با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد: بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد بخشی از التهاب بازار ارز، محصول سیاست‌هایی است که عملاً تقاضا را تحریک و عرضه ارز را محدود می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: نتیجه این سیاست‌ها، نارضایتی تولیدکنندگان، کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی کشور و حرکت بخشی از ارز‌ها به سمت مسیر‌های غیررسمی است؛ موضوعی که در نهایت خود را به‌صورت افزایش قیمت کالا‌ها و تشدید گرانی‌ها در زندگی روزمره مردم نشان می‌دهد.

ضرورت اصلاح نگاه بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی طبق قانون موظف به اشراف کامل بر گردش ارز در بخش‌های بزرگ اقتصادی از جمله پتروشیمی‌ها، صنایع فلزی و فرآورده‌های نفتی است، اما این اقتدار در عمل تضعیف شده است. از سوی دیگر، برخی تفکرات اقتصادی حاکم بر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، افزایش نرخ ارز را متناسب با تورم توجیه می‌کند؛ در حالی که وظیفه اصلی بانک مرکزی، تثبیت و حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از انتقال فشار گرانی‌ها به مردم است.

محسن زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر اصلاح رویه‌ها، لازم است نگاه و تفکر اقتصادی حاکم بر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز اصلاح شود. وظیفه اصلی بانک مرکزی، تثبیت و حفظ ارزش پول ملی است، نه توجیه افزایش نرخ ارز متناسب با تورم. اگر این رویکرد اصلاح نشود، فشار گرانی‌ها همچنان به مردم منتقل خواهد شد.