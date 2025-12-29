رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع زباله‌سوزی در محدوده جاده شهید کلانتری، کارشناسان این اداره بلافاصله به محل اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع زباله‌سوزی در محدوده جاده شهید کلانتری، کارشناسان این اداره بلافاصله به محل اعزام شدند.

مختارخانی افزود: در این مأموریت که با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان ارومیه انجام شد، مشخص گردید فردی اقدام به سوزاندن مقدار قابل توجهی قیر منجمد کرده است که با حضور به‌موقع مأموران، آتش مهار و از ادامه آلودگی جلوگیری شد.

وی ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های لازم و تنظیم صورتجلسه، پرونده متخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه با اشاره به الزامات قانونی تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، انباشت یا سوزاندن پسماند‌های بیمارستانی، صنعتی، کشاورزی و خانگی در فضای باز و معابر عمومی ممنوع بوده و مطابق مقررات، با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

خانی تأکید کرد: زباله‌ سوزی یکی از عوامل مؤثر در تشدید آلودگی هواست و مقابله با این پدیده نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مشارکت جدی شهروندان در گزارش تخلفات زیست‌محیطی است.