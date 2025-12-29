رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ابطال معاینه فنی ۲ هزار و ۸۴۵ خودرو و اعمال قانون برای ۲۰۰ هزار و ۱۰۰ خودروی دودزا در فصل پاییز خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با اشاره به تشدید اقدامات پلیس در دوره افزایش آلودگی هوا گفت: در پی تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای پایتخت، طرح زوج و فرد از درب منزل در آذرماه اجرا شد و همکاران پلیس راهور تهران بزرگ با خودرو‌های دودزا برخورد قانونی کرده و معاینه فنی ۲ هزار و ۸۴۵ خودرو در پاییز باطل شد.

وی افزود: شهروندانی که برخلاف طرح اعلام‌شده با خودرو خود از منزل خارج شوند، مشمول جریمه خواهند شد.

سردار موسوی پور با تأکید بر اینکه خودرو‌های دارای نقص فنی، به‌ویژه خودرو‌های دودزا، در شرایط فعلی آلودگی هوا خطری جدی برای سلامت شهروندان محسوب می‌شوند، گفت: این خودرو‌ها علاوه بر ابطال معاینه فنی، ملزم به مراجعه به تعمیرگاه و رفع نقص و دریافت معاینه فنی جدید از مراکز مجاز هستند.

وی با بیان اینکه پلیس راهور تهران بزرگ در دوره‌های افزایش آلودگی هوا رویکرد سختگیرانه‌تری نسبت به خودرو‌های آلاینده اتخاذ می‌کند، خاطرنشان کرد: سلامت شهروندان اولویت ماست و اجازه نخواهیم داد خودرو‌های دودزا به تشدید آلودگی هوا دامن بزنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست با رسیدگی به وضعیت فنی خودرو، تعویض به‌موقع فیلتر‌ها و مراجعه منظم به مراکز معاینه فنی، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی ایفا کنند.