نایب رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور گفت: مدل مشارکتی ما بهگونهای طراحی شده که علاوه بر خیرین، مردم نیز به عنوان حامی پروژهها نقش فعال دارند تا پروژهها با موفقیت به سرانجام برسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی ملااحمدی گفت: این مدل از سال گذشته شروع شده و اکنون با گامهای جدی و منطقی، توسعه زیربناهای آموزشی بر اساس نیازهای واقعی آموزش و پرورش در حال اجراست.
نایب رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور به پروژه «پویش به ساز مدرسه، بساز مدرسه» اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور اولین مشارکتکننده در این پویش بودند و استقبال مردم بسیار گسترده بود. تاکنون ۷۰۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی جذب شده و علاوه بر آن، ۵ همت نیز توسط بنگاههای اقتصادی تعهد شده است.
ملااحمدی در ادامه گفت: برای افزایش تاثیرگذاری، با هنرمندان و ورزشکاران نیز نشست داشتیم تا هر پروژه یک سفیر مردمی داشته باشد و این امر باعث مردمیسازی و تسریع در پیشبرد پروژهها شده است.
وی در ادامه با اشاره به گزارشهای مالی، گفت: تا پایان آذر۱۴۰۴، خیرین بیش از ۲۲ همت در پروژههای آموزشی مشارکت داشتهاند که با توجه به شرایط اقتصادی، رقم قابل توجه و متفاوتی نسبت به دورههای قبل است.
ملااحمدی خواستار همکاری بیشتر سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل پروژههای نیمهتمام شد و تأکید کرد: با حرکت به موقع این سازمان، میتوان بسیاری از پروژههای خیرین را ظرف یک تا دو سال آینده به پایان رساند و عدالت آموزشی را در سراسر کشور گسترش داد.
وی همچنین تلاش وزیر آموزش و پرورش و مدیران ستاد را ستود و گفت: با همراهی تیم دولت با خیرین، گامهای مثبتی برای توسعه عدالت آموزشی برداشته شده است.