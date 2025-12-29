پخش زنده
جمعیت هلالاحمر استان فارس به بیش از ۶ هزار نفر در بارشهای بارنا و برف در مناطق مختلف استان فارس امدادرسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس گفت: تاکنون بیش از ۴۵ حادثه جوی در سطح استان رخ داده است که این حوادث شامل آبگرفتگی، برف و مهگرفتگی بوده و ۳۲ شهرستان استان فارس را درگیر کرده است.
حسین درویشی افزود: در مجموع ۶ هزار و ۲۸۳ نفر از هماستانیها از این حوادث متأثر شدند که بخش عمدهای از آنان خدمات امدادی دریافت کردند.
او ادامه داد: در جریان این حوادث، ۵ نفر دچار مصدومیت شدند که برخی بهصورت سرپایی درمان و تعدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۵ نفر هم جان خود را از دست دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس گفت: امدادگران هلالاحمر به تخلیه آب منازل مسکونی، رهاسازی افراد و خودروهای گرفتار، انتقال حادثهدیدگان به اماکن امن و اسکان اضطراری دهها نفر اقدام کردند.
درویشی بیان کرد: برای تأمین نیازهای اولیه خانوادههای آسیبدیده، بیش از ۲ هزار بسته غذایی، هزاران قلم اقلام زیستی و دهها بسته بهداشتی میان حادثهدیدگان توزیع شد که شامل اقلام اسکان، گرمایشی، روشنایی و معیشتی بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی اضافه کرد: این عملیاتها با حضور ۱۸۱ تیم عملیاتی متشکل از ۶۸۵ نیروی امدادی و بهکارگیری نزدیک به ۹۰ دستگاه خودروی امدادی در مناطق حادثهدیده انجام شده است و نیروهای هلالاحمر همچنان در آمادهباش کامل قرار دارند.