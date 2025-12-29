تکمیل سالن ورزشی و استخر جانبازان تا سال آینده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، حمیدرضا رضایی در مجمع سالیانه هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان از تأمین اعتبار برای تکمیل سالن و استخر جانبازان و توانیابان خبر داد و گفت: امید داریم این طرح با تأمین سهم ملی و استانی، سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی گفت: استان البرز با وجود قرار گرفتن در میان استانهای پرجمعیت کشور، از نظر زیرساختهای ورزشی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و این مشکلات، بهویژه در حوزه ورزش جانبازان و توانیابان، بیش از سایر بخشها احساس میشود.
وی با تشریح وضعیت سرانه فضاهای ورزشی استان افزود: در مقایسه با استانهایی که حتی با جمعیتی نزدیک به البرز از امکانات ورزشی گستردهتری برخوردارند، البرز با محدودیت جدی فضا و نبود سالنهای ذخیره و جایگزین مواجه است؛ بهگونهای که برخی هیئتها عملاً فاقد خانه اختصاصی هستند.
وی به طرح نیمهتمام سالن و استخر جانبازان و توانیابان در مجموعه انقلاب اشاره کرد و گفت: این طرح بیش از ۱۱ سال است که آغاز شده، اما به دلیل کمبود منابع، پیشرفت فیزیکی آن متوقف مانده و مجموع پیشرفت طرح حدود ۲۵ درصد بوده است.موفق شدیم موافقت تخصیص اعتبار ملی برای تکمیل این پروژه را اخذ کنیم. همچنین این ادارهکل متعهد شده مابقی اعتبار لازم را از محل استانی تأمین کند تا پروژه با قدرت به سرانجام برسد.
حمیدرضا رضایی با بیان این که این تعهد با هدف دفاع از حقوق جامعه ورزش جانبازان و توانیابان انجام شده است تصریح کرد: با ابلاغ این اعتبار، فرآیند مناقصه پیمانکار تا پایان امسال انجام میشود و از ابتدای سال آینده، عملیات اجرایی طرح با سرعت و جدیت دنبال خواهد شد تا این انتظار طولانی به پایان برسد.