به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی در سی و یکمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی با تجلیل از برترین‌های حوزه پژوهش و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی گفت: باید توجه داشت که همکاری میان نهادهای علمی در وزارت علوم و وزارت بهداشت الزامی است، یکی از مبانی رشد پژوهش، تقویت هم‌افزایی در علوم پایه است، این موضوع در سال‌های گذشته با نقصان‌هایی مواجه بوده و باید با برگزاری چنین رویدادهایی اصلاح شود.

وزیر بهداشت با اشاره به فداکاری‌های علمی کشور، در حوزه‌هایی مانند دارو و تجهیزات پزشکی گفت: پژوهشی خوب است که در جهت توسعه و تعالی انسان‌ها باشد، اما پژوهش بد هم داریم مانند پژوهش هایی که در ساخت بمب‌های شیمیایی به کار گرفته شدند و نتایج آن نه تنها خیر عمومی نداشت بلکه موجب عواقب جبران‌ناپذیر شد. پژوهشی ارزشمندی است که نفع آن خیر عمومی باشد و اسیر قدرت نشود.

وزیر بهداشت با اشاره به ورود افراد غیر متخصص در برخی سیاستگذاری ها اظهار کرد: بسیاری از تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه‌هایی مانند کشاورزی یا سلامت گرفته می‌شود، ما در خواست داریم از دیدگاه‌های علمی پژوهشگران در تصمیم گیری های عرصه‌های مختلف استفاده شود..

وی افزود: متخصصان سال‌ها زحمت کشیده‌اند، خاک کف بیمارستان‌ها را تحمل کرده‌اند، بحران‌ها را پشت سر گذاشته‌اند. لازم است که در حوزه سیاست‌گذاری سلامت به نظرات آنها بها داده شود تا تصمیمات بر مبنای شواهد علمی و پژوهشی اتخاذ شود.

وزیر بهداشت حل مسائل کشور مانند آلودگی هوا و برخی مشکلات ساختاری نظام سلامت، را منوط به رجوع به تفکر علمی دانست و گفت: یک پژوهش هدفمند باید مسئله‌محور، اخلاق‌مدار و شامل خیر عمومی باشد و بخش های مختلف یک مسئله باید در یک طرح پژوهشی جامع دیده شود.

ظفرقندی با به رقابت شدید علمی و پژوهشی در منطقه و جهان اشاره کرد و هشدار داد: اگر بی‌توجه باشیم، از قافله عقب خواهیم ماند، اما تاریخ علم ایران نشان داده است که محدودیت‌ها می‌توانند محرکی برای نوآوری و سوق دادن پژوهشگر ایرانی به سمت راه‌حل‌های بومی خلاق باشند.

وزیر بهداشت بر اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی اشاره کرد و گفت: هر ریال سرمایه پژوهشی باید با نگاه به بیشترین اثرگذاری بر سلامت، کاهش بار بیماری‌ها، ارتقای خدمات پیشگیری و دسترسی گسترده هزینه شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه و صنعت دو بال توسعه علمی و فناوری هستند، گفت: وقتی این دو هماهنگ شوند، نتایج پژوهشی سریع‌تر به محصول، خدمت و راه‌حل‌های عملی تبدیل می‌شود. ارتباط با صنایع، منابع مالی، امکان تولید انبوه و خلق ثروت را فراهم می‌کند. ما باید سازوکارهایی ایجاد کنیم که پژوهشگران به سرعت وارد چرخه تولید و خدمت‌رسانی شوند و به عنوان شریک راهبردی در حل مسائل نظام سلامت شناخته شوند.

وی افزود: در این مسیر، کاهش کلاس‌های زائد در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ضروری است تا پژوهشگران بتوانند با تمرکز و آرامش به کار علمی بپردازند. ادارات و فرآیندهای اداری باید در خدمت تسهیل پژوهش باشند، نه مانع آن. با اصلاح فرایندها و کاهش موانع اداری، فضای پژوهشی تسهیل می‌شود. پژوهش بدون اقتصاد رشد نمی‌کند و پژوهش بدون آرامش از ثبات برخوردار نیست.

ظفرقندی با تاکید بر اینکه تعامل سازنده با دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان می‌تواند تحریم‌ها را کم اثر کند، افزود: این اقدام می‌تواند جایگاه ایران را در عرصه بین‌المللی تقویت کند. شبکه‌های همکاری علمی باید گسترش یابد، پروژه‌های مشترک تعریف شود و از ظرفیت‌های دانش و تجربه بهره‌مند شویم. پژوهشگران چراغ‌های روشن مسیر رشد و تعالی کشور هستند؛ هر مقاله، هر آزمایش و هر ایده نه تنها آینده سلامت کشور را تضمین می‌کند بلکه جهان‌بخش نسل‌های آینده و جوانان است.

وی افزود: وزارت بهداشت موظف است در تربیت نیروها، تسهیل فرآیندها، حمایت از پروژه‌های اولویت‌دار و ایجاد کانال‌های ارتباطی میان دانشگاه و صنعت، حامی پژوهشگران باشد. ما باید به یکدیگر کمک کنیم و با نگاه علمی، مقاوم‌تر، عادلانه‌تر و نوآورانه‌تر عمل کنیم تا آن‌چنان که شایسته نام ایران است، بسازیم.

