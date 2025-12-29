افتتاح اولین دفتر زیارتی اهل سنت شهرستان بوشهر
آیین افتتاح اولین دفتر زیارتی اهل سنت شهرستان بوشهردر اسکله صیادی بندر بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، به منظور اعزامهای زائران عمره، حج و عتبات کاروانهای اهل سنت، اولین دفتر زیارتی اهل سنت شهرستان بوشهر با حضور مهدی صداقت سرپرست حج و زیارت استان بوشهر، فرماندار بوشهر، مسئول محترم دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، مدیر کل محترم شیلات استان بوشهر و ائمه جمعه و اهل سنت جزیره شیف و بوشهر آیین افتتاح اولین دفتر زیارتی اهل سنت شهرستان بوشهر در محل اسکله صیادی بندر بوشهر برگزار شد.
سرپرست حج و زیارت استان بوشهر در این آیین گزارشی از فعالیتها و برنامههای فرهنگی حج و زیارت و مراحل انجام ثبتنام و اعزام زائران عمره و حج تمتع در سال جاری ارائه کرد و برای افتتاح دفتر زیارتی مستقل کاروانهای اهل سنت در منطقه نخل تقی و عسلویه قول مساعد داد.
مهدی صداقت با بیان اینکه استان بوشهر الگوی وحدت امتهای اسلامی است، اظهار کرد: استان بوشهر ظرفیتهای خوبی برای اعزام زائران به حج تمتع و عمره دارد و همه باید تلاش کنیم که این ظرفیت کاروانها تکمیل و حفظ شود و زائران از سهمیههایی که در اختیار مدیران کاروانها قرار میدهیم، استفاده کنند.