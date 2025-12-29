پخش زنده
امروز: -
مجموعه «سرکارگذارها» که داستان زندگی کارآفرینان و بنیانگذاران صنایع ایرانی را با زبانی ساده، طنزآمیز و خیالانگیز روایت میکند، برای بزرگسالان نیز خاطرهانگیز است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجموعه «سرکارگذارها» نوشته حمید عبداللهیان، مجموعهای از کتابهای کودکان و نوجوانان است، که در نشر خیالانگیز منتشر میشود.
این مجموعه داستان زندگی کارآفرینان و بنیانگذاران صنایع ایرانی را با زبانی ساده، طنزآمیز و خیالانگیز روایت میکند و برای بزرگسالان نیز خاطرهانگیز است.
جلد اول با عنوان «احمد و پیکان» به سرگذشت احمد خیامی بنیانگذار صنعت خودروسازی ایران میپردازد، جلدهای بعدی «علی اکبر و خودکار» به زندگی علی اکبر رفوگران و صنایع نوشتافزار و خودکار بیک، «محمد رحیم و کفش ملی» محمد رحیم متقی ایروانی کفش و «عبدالرحیم و انتشارات امیرکبیر» داستان زندگی عبدالرحیم جعفری و صنعت نشر اختصاص دارد و با تصویرگری سام سلماسی همراه است.
این کتابها با هدف خواندن آسان برای نوآموزها و کسانی که تازه سواد خواندن پیدا کردهاند نوشته شده است، و آنقدر روان و شیرین است که خواندنش برای کودکان و بزرگسالان خوشایند خواهد بود.
تاکنون چهار جلد از این مجموعه در انتشارات خیالانگیز منتشر شده است.