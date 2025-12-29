پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول از توزیع مکمل ویتامین دی میان دانشجویان این مجموعه، برای اولین بار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، لیلا محبی با اشاره به اهمیت ویتامین دی در سنین جوانی گفت: «ویتامین D نقش اساسی در سلامت استخوانها، تقویت سیستم ایمنی، عملکرد مناسب عضلات و پیشگیری از کمبودهای تغذیهای دارد. با توجه به شیوع کمبود ویتامین D در جامعه، بهویژه در بین جوانان و دانشجویان، مکملیاری هدفمند یکی از راهکارهای مؤثر برای ارتقای سطح سلامت این گروه محسوب میشود.
در همین راستا، با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، مکمل ویتامین D جهت مصرف دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول تهیه و همراه با وعدهی ناهار توزیع شد. این میزان، نیاز دانشجویان را برای یک ماه تأمین میکند.
وی با بیان اینکه سبک زندگی ناسالم از جمله کمتحرکی، حضور طولانیمدت در فضاهای بسته و دریافت ناکافی نور خورشید از عوامل اصلی کمبود ویتامین D در جوانان است، تصریح کرد: «مصرف منظم مکمل ویتامین D، در کنار تغذیه سالم و فعالیت بدنی مناسب، میتواند در پیشگیری از مشکلات اسکلتی، کاهش خطر پوکی استخوان در آینده و بهبود سلامت عمومی دانشجویان نقش مؤثری داشته باشد.
برنامههای مکملیاری بخشی از رویکرد پیشگیرانه نظام سلامت است و با اجرای این اقدامات، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، در راستای ارتقای سلامت دانشجویان، بهعنوان سرمایههای آینده کشور تلاش میکند.