به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر قائم‌پناه، ظهر دوشنبه در جریان بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب پرند با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای مدیریت بحران آب در تهران و شهرهای اطراف، گفت: مجموعه اقدامات وزارت نیرو مانع از بروز اختلال جدی در تأمین آب پایتخت شده است.

او با قدردانی از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، از کارگران تا مدیران ارشد، تأکید کرد: نگرانی اصلی دولت در ماه‌های اخیر، جلوگیری از قطع آب تهران بوده است؛ موضوعی که به گفته او با «مدیریت مناسب» تحقق یافته است.

قائم‌پناه انتقال آب طالقان را یکی از اقدامات کلیدی در این زمینه دانست و گفت: انتقال آب طالقان در قالب شش طرح انجام شد و همزمان، با مدیریت مصرف و همراهی وزارت نیرو، مصرف آب حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد که نقش مهمی در کنترل شرایط داشت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های فنی تصفیه‌خانه پرند، این مجموعه را نمونه‌ای از فناوری‌های نوین در حوزه فاضلاب توصیف کرد و افزود: در این سامانه هیچ بخشی از فاضلاب هدر نمی‌رود. آب پس از تصفیه، دوباره به چرخه مصرف در صنعت و کشاورزی بازمی‌گردد و بخشی از آن نیز به گاز متان تبدیل می‌شود که برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فناوری پیشرفته، نشانه‌ای امیدوارکننده از تحول در مدیریت فاضلاب کشور است.

او همچنین به مشکلات زیست‌محیطی اطراف فرودگاه امام خمینی اشاره کرد و گفت: بوی نامطبوع منطقه ناشی از فاضلاب شهرهای اطراف است و رفع این مشکل نیازمند تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های در دست اجراست.

قائم‌پناه با تأکید بر حمایت مالی دولت از این طرح‌ها تصریح کرد: تا امروز تمامی اعتبارات مصوب به‌طور کامل تخصیص یافته و از این پس نیز هر میزان که تصویب شود، پرداخت خواهد شد. امیدواریم این تصفیه‌خانه هرچه زودتر به‌طور کامل راه‌اندازی و آبگیری شود؛ اقدامی که هم به بهبود درآمد مجموعه کمک می‌کند و هم از هدررفت منابع آب جلوگیری خواهد کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط پیچیده کشور گفت: با وجود فشارهای خارجی، تهدیدهای اقتصادی، محدودیت‌های ارزی، کاهش صادرات نفت، خشکسالی شدید و ناترازی در حوزه انرژی، دولت تلاش می‌کند با مدیریت، انسجام ملی و همراهی مردم از این مقاطع حساس عبور کند.

او با تأکید بر اینکه هدف اصلی دولت، جلب رضایت مردم است، افزود: ما خود را خادم مردم می‌دانیم. اگر کوتاهی یا مشکلی پیش آمده، صادقانه عذرخواهی می‌کنیم و امیدواریم با صبوری مردم و مدیریت صحیح، از این چالش‌های دشوار اقتصادی و آبی عبور کنیم.