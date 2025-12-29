پخش زنده
ماموران یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان یک قطعه هوبره را در طبیعت رها کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست میناب گفت: باغداران مینابی این پرنده را پس از بارندگی در باغهای شهرستان پیدا کردند.
بذرافشان افزود: این پرنده پس از معاینه و مراقبت اولیه در طبیعت رهاسازی شد.
پرنده هوبره در زنجیره غذایی بیابان نقشی چشمگیر دارد.
هوبره در رژیم غذایی جاندارانی مانند انواع عقابها و برخی از پستانداران شکاری همچون شغال و روباه است.
او با خوردن بذر گیاهان و دفع آن در جایی دیگر به پراکنش گیاهان کمک میکند.