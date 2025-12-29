به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست میناب گفت: باغداران مینابی این پرنده را پس از بارندگی در باغ‌های شهرستان پیدا کردند.

بذرافشان افزود: این پرنده پس از معاینه و مراقبت اولیه در طبیعت رهاسازی شد.

پرنده هوبره در زنجیره غذایی بیابان نقشی چشمگیر دارد.

هوبره در رژیم غذایی جاندارانی مانند انواع عقاب‌ها و برخی از پستانداران شکاری همچون شغال و روباه است.

او با خوردن بذر گیاهان و دفع آن در جایی دیگر به پراکنش گیاهان کمک می‌کند.