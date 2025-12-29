پخش زنده
روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: آتشسوزی محدود در یکی از هتلها مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: با وقوع آتشسوزی محدود در طبقات یکی از هتلهای کیش و حضور بهموقع و اقدام سریع نیروهای عملیاتی آتشنشانی، آتش کاملا مهار و خاموش شد.
بر اساس بررسیهای اولیه، عملیات خاموشی آتش بدون گسترش شعلههای آتش به سایر بخشها انجام شد و هماکنون شرایط در محل حادثه در کنترل کامل است.
بررسیهای فنی و ایمنی تکمیلی با حضور کارشناسان مسئول در حال انجام است.