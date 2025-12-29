رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، از کشف ۲۵۱ دستگاه، انواع لوازم خانگی قاچاق خبرداد و گفت: کارشناسان ارزش کالا‌ها کشف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران این پلیس مشخص شد قاچاقچیان کالا، تعدادی اموال و اجناس خانگی قاچاق را از شهرستان‌های غربی کشور به تهران منتقل کرده و سعی بر توزیع آن در جنوب تهران دارند.

این مقام انتظامی ادامه داد: نتیجه تحقیقات در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت که در نتیجه دستور دستگیری متهمان و توقیف اموال قاچاق صادر شد.

سردار مهدی افشاری افزود: طی هماهنگی‌های انجام شده تیمی از ماموران این پلیس به محل اعزام و در عملیاتی ضربتی متهمان این پرونده را دستگیر و در بازرسی از محل ۲۵۱ دستگاه لوازم خانگی شامل ماشین لباسشویی و ظرفشویی قاچاق را کشف و به همراه متهمان به دادسرا منتقل کردند.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، گفت: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.