رئیس سازمان امور دانشجویان در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در قاره آفریقا، بر اهمیت راهبردی این قاره در سیاست‌های علمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و راه‌های جذب دانشجویان بین‌المللی و گسترش همکاری‌های دانشگاهی میان ایران و کشور‌های آفریقایی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این دیدار با هدف توسعه دیپلماسی علمی، جذب دانشجویان بین‌المللی و بررسی ظرفیت‌ها و زمینه‌های گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان ایران و کشور‌های قاره آفریقا برگزار شد.

حبیبا در این نشست با اشاره به جایگاه مهم قاره آفریقا در تعاملات علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، گفت: قاره آفریقا با برخورداری از جمعیت جوان و مستعد، ظرفیت بالایی برای گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دارد و سازمان امور دانشجویان آمادگی دارد از طریق تقویت ارتباطات دانشگاهی، زمینه حضور بیشتر دانشجویان آفریقایی در دانشگاه‌های ایران را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای معرفی توانمندی‌های علمی و آموزشی دانشگاه‌های ایران در سطح بین‌المللی تأکید کرد و افزود: توسعه دیپلماسی علمی می‌تواند نقش مؤثری در تعمیق روابط فرهنگی و علمی ایران و آفریقا ایفا کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدوی‌پور نیز در این دیدار با استقبال از گسترش همکاری‌های علمی میان ایران و کشور‌های آفریقایی، بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، دینی و علمی مشترک برای تقویت ارتباطات دانشگاهی تأکید کرد و این تعاملات را زمینه‌ساز ارتقای جایگاه علمی ایران در قاره آفریقا دانست.

همچنین طرفین بر تداوم رایزنی‌ها و همکاری‌های مشترک به‌منظور افزایش تعامل میان دانشگاه‌های ایران و آفریقا و تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی تأکید کردند.