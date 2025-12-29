پخش زنده
امروز: -
مشاور وزیر آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی و تضمین کیفیت یادگیری برای همه دانش آموزان گفت: این سامانه با هدف هوشمندسازی کلاسهای درس، مدیریت بهینه تجهیزات و پشتیبانی از یادگیری فعال و دانشآموزمحور طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، علی زرافشان گفت: مطالبه اصلی رئیسجمهور، حرکت به سمت یادگیری عمیق، فعال و دانشآموزمحور با بهرهگیری از رویکردهای نوین آموزشی و هوش مصنوعی بود و تحقق این هدف، بدون تجهیز هدفمند کلاسهای درس امکانپذیر نیست.
وی افزود: بر همین اساس، سامانه جامع تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی طراحی و راهاندازی شد؛ سامانهای که مأموریت آن، هوشمندسازی و مدیریت یکپارچه تجهیز کلاسهای درس، بهینهسازی توزیع تجهیزات، افزایش شفافیت، پشتیبانی از فرایند آموزش، کاهش هزینهها و جلوگیری از اتلاف منابع است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این سامانه بستری برای برنامهریزی و تصمیمگیری مبتنی بر داده فراهم میکند، تصریح کرد: افزایش سرعت و سهولت گزارشدهی، پشتیبانی از عدالت آموزشی و ایجاد نظام منسجم نگهداری و تعمیرات تجهیزات، از دیگر کارکردهای کلیدی این سامانه است.
زرافشان با اشاره به محتوای سامانه، خاطرنشان کرد: در این سامانه، بانک اطلاعاتی جامع تجهیزات آموزشی شکل میگیرد، وضعیت موجود تجهیزات مدارس مشخص میشود، مدیریت نگهداری و تعمیرات سامان مییابد، امکان ثبت درخواست تأمین تجهیزات فراهم میشود و گزارشها و آمارهای دقیق در سطوح مختلف مدیریتی قابل استخراج خواهد بود.
وی خروجی نهایی این سامانه را راهبردی دانست و گفت: خروجی سامانه، شامل شناسنامه تجهیز هر مدرسه، احصای دقیق نیازهای تجهیزاتی بهازای هر کلاس درس، تطبیق وضعیت موجود با استانداردهای تجهیزاتی و ارائه الگوی بهینه تجهیز مدارس است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با تشریح مراحل اجرایی این طرح، گفت: در گام اول، شناسایی تجهیزات سختافزاری و انتخاب نمونههای الگو انجام شد که شامل صفحهنمایشهای هوشمند تعاملی، ویدئوپروژکتورها و پردههای نمایش بود. در گام دوم، طراحی نرمافزارهای آموزشی و توانمندسازی معلمان در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در گام بعدی، الگوسازی مدارس و تحقق استقلال تجهیزات هوشمندسازی انجام شد که نمونه آن، مدرسهای در منطقه ۸ شهر قدس است که رئیسجمهور نیز از آن بازدید داشتند.
زرافشان با اشاره به گام چهارم این طرح، گفت: در این مرحله، تعیین اولویتهای اجرایی انجام شده و مدارس شبانهروزی و عشایری در اولویت قرار دارند؛ بهگونهای که ۳ هزار و ۴۰۵مدرسه شبانهروزی و ۷ هزار و ۱۳۹ مدرسه با جمعیت بالای دانشآموزی، بهویژه در مناطق عشایری، مشمول این طرح خواهند شد.
وی تأکید کرد: همزمان با هوشمندسازی، چیدمان و آرایش فیزیکی کلاسهای درس نیز متناسب با رویکردهای نوین یادگیری تغییر خواهد کرد تا محیط آموزشی، فعال، پویا و مشارکتمحور شود.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در پایان، با تأکید بر نقش مدیران مدارس و مناطق آموزشی، گفت: از همه مدیران درخواست میکنیم اطلاعات مدارس را با دقت کامل در سامانه ثبت کنند تا شناسایی نیازها، تصمیمگیری و توزیع عادلانه تجهیزات، دقیق و مبتنی بر دادههای واقعی انجام شود.