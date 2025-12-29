به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل امور مالیاتی استان فارس از انتقال اطلاعات معاملات فصل تابستان ۱۴۰۴ به «سامانه واکنش به اطلاعات» خبر داد و اعلام کرد مودیان مالیاتی تنها تا ۱۷ دی‌فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف این سوابق اقدام کنند.

حمیدرضا منتظری با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای توسعه خوداظهاری و ارتقای تمکین داوطلبانه، اطلاعات بخش «جزئیات معاملات» از اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ استخراج و برای مشاهده و نظارت مودیان در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی بارگذاری شده است.

منتظری با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: هدف از این طرح، تطبیق دقیق اطلاعات اظهارنامه ارزش افزوده با سامانه معاملات فصلی است.

وی افزود: مودیان موظفند با مراجعه به نشانی my.tax.gov.ir، بخش «اطلاعات صورت معاملات»، لیست رکورد‌ها را با واقعیت تجاری خود مطابقت داده و نسبت به تایید یا رد هر یک اقدام کنند.

مدیر کل امور مالیاتی استان فارس با تاکید بر حساسیت این بازه زمانی خاطرنشان کرد: اطلاعاتی که توسط مودی تایید شده یا بدون واکنش باقی بمانند، به‌صورت سیستمی مبنای صدور اوراق مالیاتی قرار خواهند گرفت.

همچنین، این واکنش‌ها در ارزیابی رفتار مالیاتی طرف دوم معامله و تصمیم‌گیری سازمان در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی تاثیر مستقیم خواهد داشت.

بر اساس اعلام این مقام مسئول، مودیان مالیاتی می‌توانند پس از ورود به پنل کاربری خود، از طریق منوی «اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر»، جزئیات مربوط به دوره تابستان را بررسی و پیش از پایان مهلت مقرر، وضعیت نهایی سوابق را ثبت کنند.

منتظری در پایان یادآور شد که تمکین به این فرایند، علاوه بر شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، از بروز جریمه‌های ناشی از عدم تطبیق اطلاعات جلوگیری خواهد کرد.