به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعداله منصوری ضمن تشریح وضع فعلی خوداتکایی که در حال حاضر فقط ۹ تا ۱۰ درصد است، افزود: با وجود چالش‌های اقلیمی، دستیابی به ۴۰ درصد خوداتکایی در تولید روغن در یک دهه آینده برای کشور امکان‌پذیر است.

وی همچنین گفت: مهم‌تر از آن، هدف‌گذاری شده است که در برنامه هفتم پیشرفت، کشور به ۲۰ درصد خوداتکایی در تولید روغن و کنجاله دست یابد.

سرپرست اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی افزود: برای تحقق این اهداف، دولت اقدامات حمایتی متعددی را در دستور کار دارد. یکی از گام‌های موثر، “تعیین قیمت تضمینی دانه‌های روغنی متناسب و اعلام به نگام آن پیش از آغاز کشت پاییزه” اعلام شده است که به توسعه این محصولات در تناوب با غلات کمک خواهد کرد.

سعداله منصوری دیگر برنامه‌های کلیدی را توسعه کشت قراردادی از طریق همکاری با بخش خصوصی از طریق تأمین بخشی از هزینه‌های تولید همراه با مشوق‌های موجود، تقویت دانش‌بنیان با حمایت از شرکت‌های تولیدکننده توانمند در حوزه تولید بذر برای کاهش وابستگی به واردات ، کشت کم‌آب‌بر با توسعه کشت گیاهانی مانند کاملینا و گلرنگ در تناوب با غلات دیم، و همچنین توسعه کشت بهاره و تابستانه کم‌آب‌بُر مانند کنجد و آفتابگردان دیم و حمایت از تولید داخل با بازنگری در فرآیند واردات روغن خام و دانه روغنی از طریق “سیاست خرید دانه داخلی در ازای واردات”، برشمرد.