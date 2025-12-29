مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان اینکه رقم اعتبارات این بنیاد برای سال ۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده است، گفت: پیشنهاد ما تخصیص بودجه‌ای بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان است که در صورت تحقق، می‌تواند تحول جدی در صنعت بازی کشور ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در نشست خبری رویداد «هفت‌خوان بازی» که در سالن اجتماعات ایوان شمس برگزار شد گفت: هدف ما جلب توجه کل کشور به مسئله بازی در تمامی ابعاد آن، از بازیکن و بازی‌ساز تا رسانه و سرمایه‌گذاری بود، اما به دلیل محدودیت منابع مالی و نبود تجربه کافی در برگزاری رویداد‌های بزرگ، تصمیم گرفتیم با مشارکت نهاد‌هایی که از تجربه و پشتوانه مالی مناسب‌تری برخوردارند، این مسیر را طی کنیم.

وی افزود: این رویداد حاصل تجمیع چند رویداد مهم است و طبیعتاً با کاستی‌هایی همراه خواهد بود. بخشی از این تجمیع به شرایط خاص کشور و بخشی به تغییرات بودجه‌ای مربوط می‌شود که اگر وجود نداشت، امکان برگزاری آن در تابستان فراهم بود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به برنامه‌های آینده بنیاد گفت: از امسال آکادمی‌ای متشکل از حدود ۱۷۰ نفر از داوران و برگزیدگان دوره‌های گذشته تشکیل شده است و احتمالاً از سال آینده، این آکادمی درباره نحوه برگزاری جشنواره‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

حاجی‌میرزایی درباره بودجه و هزینه‌ها هم افزود: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دارای سامانه شفاف‌سازی است و موظفیم تمام هزینه‌ها و مشارکت‌های مالی را به‌صورت دقیق در آن ثبت کنیم. به‌عنوان نمونه، در رویداد «هکاتون» نزدیک به ۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جذب شد و گزارش نهایی مجموع این ارقام تا پایان امسال منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد بنیاد در حوزه سرمایه‌گذاری بیان کرد: سرمایه‌گذاری‌ها اکنون مبتنی بر قرارداد و شاخص‌های مشخص انجام می‌شود و اطلاعات این قرارداد‌ها به‌صورت شفاف در سامانه «همگرا» ثبت خواهد شد. همچنین در صورت عمل‌نشدن نهاد‌ها به تعهدات خود، امکان پیگیری قانونی وجود دارد و بنیاد این موارد را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در پایان با اشاره به اعتبارات سال ۱۴۰۵ گفت: هنوز رقم نهایی مشخص نشده، اما پیشنهاد ما تخصیص بودجه‌ای بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر این رقم محقق شود، شاهد تغییرات جدی در صنعت بازی خواهیم بود. تحقق این پیشنهاد به تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس و مذاکرات بعدی بستگی دارد.