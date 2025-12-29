پخش زنده
امروز: -
حفر چاه جدید آب آشامیدنی در روستای خیبر دزفول با هدف رفع مشکل افت فشار آب چهار روستا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بخشدار چغامیش گفت: این طرح به تأمین آب شرب مورد نیاز ساکنین روستاهای خیبر، بدیلیان، نهضت آباد و بنه عیسی کمک خواهد کرد.
رحیمی با تأکید بر اهمیت تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان روستاها افزود : این پروژه نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.
وی با قدردانی از همکاریهای مستمر مسئولان استانی و شهرستانی جهت این پروژه گفت: امیدواریم با حفر این چاه، مشکلات موجود در زمینه تأمین آب شرب برطرف شود و اهالی روستاها بتوانند از آب با کیفیت و کافی استفاده کنند.
رحیمی تصریح کرد: این چاه جدید به عنوان منبع آب شرب میتواند فشار آب را در روستاهای مذکور تا حد زیادی افزایش دهد و به این ترتیب، مشکلات موجود در زمینه آبرسانی کاهش یابد.