به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بخشدار چغامیش گفت: این طرح به تأمین آب شرب مورد نیاز ساکنین روستا‌های خیبر، بدیلیان، نهضت آباد و بنه عیسی کمک خواهد کرد.

رحیمی با تأکید بر اهمیت تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان روستاها افزود : این پروژه نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.

وی با قدردانی از همکاری‌های مستمر مسئولان استانی و شهرستانی جهت این پروژه گفت: امیدواریم با حفر این چاه، مشکلات موجود در زمینه تأمین آب شرب برطرف شود و اهالی روستا‌ها بتوانند از آب با کیفیت و کافی استفاده کنند.

رحیمی تصریح کرد: این چاه جدید به عنوان منبع آب شرب می‌تواند فشار آب را در روستا‌های مذکور تا حد زیادی افزایش دهد و به این ترتیب، مشکلات موجود در زمینه آبرسانی کاهش یابد.