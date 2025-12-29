به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مشکلات ناشی از جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، به ویژه در فصول بارندگی، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان کمالشهر بوده است. اکنون، طرح هدایت، جمع‌آوری و انتقال آب‌های سطحی شهر در حال اجراست و این طرح با هدف جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر و بهبود زیرساخت‌های شهری طراحی شده است و انتظار می‌رود با اجرای آن، بسیاری از مشکلات مربوط به مدیریت آب‌های سطحی برطرف شود.





