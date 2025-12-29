پخش زنده
درسالهای گذشته، پس از هر بارندگی، برخی معابر کمالشهر دچار آبگرفتگی میشد اکنون، با اجرای طرح جمع آوری آبهای سطحی، این مشکل بزودی حل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مشکلات ناشی از جمعآوری و هدایت آبهای سطحی، به ویژه در فصول بارندگی، همواره یکی از دغدغههای اصلی شهروندان کمالشهر بوده است. اکنون، طرح هدایت، جمعآوری و انتقال آبهای سطحی شهر در حال اجراست و این طرح با هدف جلوگیری از آبگرفتگی معابر و بهبود زیرساختهای شهری طراحی شده است و انتظار میرود با اجرای آن، بسیاری از مشکلات مربوط به مدیریت آبهای سطحی برطرف شود.