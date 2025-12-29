پخش زنده
سردار محمدیان، به مناسبت ۹ دی ماه، سالروز بصیرت و میثاق امت با ولایت، فرا رسیدن این روز را به تمامی جان بر کفان حامی ولایت، تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما. متن این پیام به شرح ذیل میباشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
یوم الله ۹ دی، تجلی بصیرت، آگاهی و حضور به موقع ملت بزرگ ایران در صحنه دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است؛ روزی که ملت ایران با هوشمندی و درک صحیح از شرایط، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای امام راحل (ره) و رهبر انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به نمایش گذاشت.
این روز تاریخی یادآور نقش تعیین کننده مردم در خنثی سازی توطئههای دشمنان و صیانت از امنیت، آرامش و وحدت ملی کشور است. بدون تردید، حفظ و تقویت بصیرت عمومی و انسجام اجتماعی، از مهمترین مولفههای اقتدار ملی و امنیت پایدار به شمار میرود.
اینجانب، سالروز حماسه شکوهمند و سراسر صلابت ۹ دی را به پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت اباصالح المهدی (عج) و نایب برحقش مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) تبریک عرض نموده، آرزومنداست همواره در کنار مردم شکرگزار و ولایی میهن اسلامی مان، در طریق سربازی ولایت طی مسیر نماییم.