به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی فارس گفت: هم‌زمان با فرا رسیدن ماه رجب و میلاد امام علی (ع)، برنامه اعتکاف امسال در سومین حرم اهل بیت (ع) با حضور استادان برجسته و مشارکت گسترده هیئات مذهبی آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام‌و المسلمین محمد باقر ولدان اظهار کرد: امسال با حمایت استادان و تلاش نیرو‌های فرهنگی و مذهبی، «سامانه جامع اعتکاف» راه‌اندازی شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بیش از هزار و ۲۰۰ مسجد میزبان بیش از ۲۰۰ هزار معتکف در سراسر استان خواهند بود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به همکاری گسترده هیأت‌های مذهبی، کانون مداحان و شبکه روضه‌های خانگی گفت: ان‌شاءالله همه دست به دست هم دهند تا هر هیأت بتواند یک اعتکاف را حمایت کند.

ولدان اظهار کرد: در کنار اعتکاف عمومی، امسال اعتکاف‌های تخصصی از جمله اعتکاف مادر و فرزند، اعتکاف اصناف، اعتکاف نیابتی و اعتکاف‌های موضوعی متناسب با اقشار مختلف جامعه برگزار خواهد شد.