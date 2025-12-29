پخش زنده
امروز: -
اعضای تیم فوتبال امید کشورمان امروز (دوشنبه) در دومین روز اردوی کشور امارات یک نشست فنی برگزار کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران امروز (دوشنبه) دومین روز از اردوی آمادهسازی خود را در شهر دبی کشور امارات آغاز کرد.
در نخستین بخش برنامههای امروز، اعضای تیم در یک نشست فنی شرکت کردند که طی آن کادر فنی با هدف ارتقای هماهنگی تاکتیکی و مرور برنامههای مدنظر، نکات لازم را در بخشهای مختلف فنی و تیمی به بازیکنان منتقل کرد.
دومین جلسه تمرینی شاگردان روانخواه نیز از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی در زمین باشگاه ایرانیان برگزار خواهد شد.