به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حجت الله روز پیکر گفت: پرونده قاچاق سه دستگاه ماینر مستعمل به ارزش یک میلیارد و ۱۳ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بهبهان رسیدگی شد.

رئیس شعبه دوم اداره تعزیرات حکومتی بهبهان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۱۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

روزپیکر گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان بهبهان پس از کشف کالای به ظن قاچاق از یک باب واحد مسکونی گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.