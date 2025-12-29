سخنگوی وزارت امور خارجه، برضرورت اقدام مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی برای محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اشغالگر به تأسیسات هسته‌ای کشورمان تأکيد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای بقائی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مراکز هسته ایران گفت: انتظار داریم که آقای گروسی تصمیمی شجاعانه بگیرد و برای یک بار هم که شده، اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا را در تعرض به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت پادمان هم قرار داشت، محکوم کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: این محکومیت هم صرفا یک بیان اخلاقی نیست بلکه تعهدی است که آژانس باید انجام دهد تا از چنین اقدام‌هایی که ضربه مهلکی به رژیم منع اشاعه و ساختار آژانس زده است، جلوگیری شود.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر «قطع شدن کانال ارتباطی ایران و آمریکا» گفت: آقای عراقچی، نگفتند کانال ارتباطی، قطع شده؛ آن کانال به جای خودش هست؛ اما ما مسیر رسمی دفتر حفاظت منافع را داریم و ارتباط‌ها میان وزیر امور خارجه و نماینده ویژه آمریکا در آن کانال برقرار است؛ صحبت وزیر امور خارجه این بود که فعلا نیازی به برقراری تماس وجود ندارد و این دو موضوع، کاملا متفاوت است.

آقای بقائی همچنین درباره موضوعی که در شورای امنیت، میان نمایندگان ایران و آمریکا مطرح شد، تصریح کرد: صحبت‌های نماینده آمریکا، کاملا مزورانه بود؛ زیرا از یکسو گفته دستمان را برای مذاکره دراز می‌کنیم و از آن طرف، پیش شرطی تعیین کردند که برای طرف مقابل قابل قبول نیست!

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین، احترام به «چین واحد» را اصلی ثابت در موضع گیری‌های ایران و مبتنی بر قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل دانست و افزود: معتقدیم اقدام‌هایی که آمریکا در این منطقه از جهان انجام می‌دهد، صرفا باعث تحریک و افزایش تنش میان کشور‌های منطقه می‌شود؛ اقدام‌هایی که به هیچ عنوان همراه با حسن نیت نیست و صرفا امنیت و ثبات در آن منطقه را در معرض مخاطره بیشتر قرار می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضوع حق‌آبه هیرمند هم خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع صرفا به یک «موضع گیری» منحصر نیست بلکه یکی از پیگیری‌های ثابت دستگاه سیاست خارجی است؛ موضوعی که به وزارت خارجه هم محدود نمی‌شود بلکه وزارت نیرو نیز بخش اصلی این روند است و ما بخشی از یک کارگروه بین دستگاهی هستیم که موضوع را به دقت، رصد می‌کنیم.

این دیپلمات ارشد تأکید کرد: موضوع حق آبه، مطالبه ایران از افغانستان است و از همه ظرفیت‌ها برای تأمین آن و ترغیب طرف افغانستانی به پایبند ماندن به تعهداتشان، استفاده می‌کنیم؛ این موضوع به هیچ عنوان به حاشیه نرفته است و به طور جدی در دستور کار روابط ما با افغانستان قرار دارد.

آقای بقائی درباره سوءقصد به دو تبعه افغانستانی در ایران هم تاکید کرد: ما در قبال هر اقدامی که امنیت جامعه ما را در معرض خطر قرار دهد، حساس هستیم و قاطعانه با آن برخورد می‌کنیم. امنیت شهروندان مان و هر آن کسی را که تحت عنوان پناهجو، مسافر یا عناوین دیگر در ایران زندگی می‌کند برای ما فوق العاده مهم است.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با ابراز تسلیت به خانواده دو پناهجویی افغانستانی ترور شده در تهران افزود: موضوع این دو پناهجو را هم از ابتدا از طریق مراجع امنیتی و انتظامی، پیگیری شد و بررسی‌ها ادامه دارد؛ ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم به امنیت کسانی که در جامعه ما زندگی می‌کنند، خدشه وارد شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره «سفر نتانیاهو به واشنگتن و تلاش برای محاصره ایران» هم تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به توانمندی‌هایش برای حفظ و ارتقای کشورمان باور دارد؛ قطعا توانمندی‌های کنونی ما با قبل از تجاوز نظامی ۲۳ خرداد قابل مقایسه نیست و می‌دانیم در عرصه عمل، چگونه رفتار کنیم.

آقای بقائی افزود: رژیم صهیونیستی خوی ناامن سازی و تجاوزگری در منطقه دارد و کشور‌های منطقه به خوبی دریافتند که این رژیم، بزرگ‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.

وی هشدار داد: مقامات رژیم اشغالگر، هر از گاهی، موضوعی را برای جنگ روانی علیه ایران و دیگر کشور‌های منطقه بهانه می‌کند، اما ما به دقت، تحرکات این رژیم را رصد می‌کنیم و مدام بر آمادگی‌های مان می‌افزاییم و اطمینان داریم تکرار هرگونه تعرض و ماجراجویی، حتما نتیجه سخت‌تری برای این رژیم، در مقایسه با گذشته در پی دارد.

این دیپلمات ارشد، رویداد‌های اخیر سوریه را هم نگران کننده دانست و خاطرنشان کرد: آنچه از برخورد با مردم سوریه دیدیم، باعث نگرانی است که مسئولیت حاکمان سوریه را بر حفظ امنیت همه شهروندان سوری، فارغ از مذهب و قومیت یادآور می‌شود؛ انتظار می‌رود حکومت انتقالی سوریه، برای جلوگیری از تعرض به بخش‌هایی از مردم این کشور که در این روز‌ها سرکوب شدند، تدبیر کند.

آقای بقائی در آستانه سالگرد ترور شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، درباره پیگیری‌های حقوقی انجام شده در این پرونده ترور گفت: با همکاری قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این پرونده را با قوت، پیگیری می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره بازداشت و شکنجه خبرنگار تسنیم در فلسطین از جانب رژیم صهیونیستی که مستنداتش هم منتشر شده است، گفت: این رژیم در یکی از جنایت هایش، حدود ۳۰۰ خبرنگار و تصویربردار را در غزه و کرانه باختری به شهادت رسانده است؛ هدف آنان، ذبح حقیقت و مخفی نگهداشتن واقعیت از چشم افکار عمومی است، اما چون موفق نشدند، انتقامشان را از خبرنگاران و اهالی رسانه می‌گیرند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین با بیان این که مهم کردن خبرنگاران برای ادامه بازداشتشان، موضوع عجیبی نیست، افزود: ما برای بیان مواضع حقوقی خود در خصوص آزادی بیان و احترام به خبرنگاران و رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی این موارد را از طرق مختلف مطرح کردیم و در نهاد‌هایی مثل شورای حقوق بشر و گزارشگری‌هایی با موضوع حقوق بشر، نمایندگی ما در ژنو این موضوع را دنبال کرده است.

آقای بقائی درباره «اظهارات نخست‌وزیر ارمنستان درباره امضای معاهده مشارکت راهبردی با ایران و تعارض احتمالی آن با معاهده آمریکا و ارمنستان» گفت: ما روابط خود را براساس منافع ملی تنظیم می‌کنیم و رابطه با ارمنستان هم از این قاعده مستثنی نیست که همواره بر منافع متقابل و شناخت دقیق از نگرانی‌ها و مشترکات، متکی بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما مصمم هستیم که روابط با ارمنستان را در حوزه‌های مختلف گسترش دهیم و این که کشور‌ها با طرف‌های دیگر روابط خود را داشته باشند مادامی که به روابط ما آسیبی نرساند قابل احترام است.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره حق آبه ایران از رود هیرمند و امکان استفاده از آن با روش کشت فراسرزمینی هم گفت: کشت فراسرزمینی، از موضوع‌هایی است که سال‌ها درباره آن فکر می‌کنیم و در خیلی موارد، طرح‌های عملیاتی، ارائه شده و کارگروهی مشترک داریم که وزارت امور خارجه هم عضو آن است؛ وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان نهاد متولی و مرجع اصلی در این زمینه فعالیت دارد و در تماس‌های مختلفی با برخی از کشور‌ها به ویژه افغانستان این موضوع در دستور کار و پیگیری بوده است.

آقای بقائی همچنین درباره احتمال سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران گفت: هر زمان سفر قطعی شد، درباره محتوای سفر توضیح داده می‌شود.

این دیپلمات ارشد درباره تحولات اوکراین و روسیه هم گفت: امیدواریم این دو کشور هر چه سریع‌تر بتوانند در یک روند مذاکراتی، مسائلشان را حل کنند و شاهد پایان یافتن این جنگ پرهزینه باشیم؛ این که بریکس و دیگر نهاد‌های بین المللی برای حل این مسئله چه کمکی می‌توانند کنند، چون موضوع مرتبط با این دو کشور است، اگر بخواهند از ظرفیت‌های این سازمان‌ها استفاده کنند باید خودشان به این نتیجه برسند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره تحولات قفقاز هم گفت: این تحولات را به دقت رصد می‌کنیم و کشور‌های منطقه نیز از حساسیت ما آگاهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره فیلم منتشر شده از یک تبعه ایرانی که در ارتش روسیه مشغول به فعالیت بوده هم گفت: قبل از انتشار این فیلم در فضای مجازی؛ به بخش کنسولی و امور ایرانیان ما اطلاع داده نشده بود که چنین فردی در روسیه، دچار مشکل شده؛ طبعا ما مواردی از این دست را مثل هر مورد دیگری که ایرانیان ممکن است دچار مشکل شوند، پیگیری می‌کنیم.

آقای بقائی توصیه کرد: با توجه به منازعه فعال میان روسیه و اوکراین، باید درباره هر خبر و روایت که می‌شنویم و می‌بینیم مراقب باشیم و دقیق آن را راستی آزمایی کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بلافاصله بعد از این که برخی از شما به ما اطلاع دادید موضوع را از طریق سفارتخا‌نه‌ها در روسیه و اوکراین و بخش کنسولی پیگیری کردیم و وقتی به نتیجه برسیم اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی درباره این شهروند ایرانی هم گفت: سفارت ما پیگیر موضوع است و چند هفته قبل، اطلاعاتی در فضای مجازی پخش شد مبنی بر این که روسیه، مشغول عضوگیری از ایرانیان برای منازعه اوکراین است، اما سفارت روسیه با صدور بیانیه‌ای در این باره، موضعی صریح گرفت و آن را رد کردند.