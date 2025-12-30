به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس گفت: معضل ۴۰ ساله تثبیت مالکیت مجموعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی لارستان به مساحت ۳۴ هکتار توسط اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان مرتفع صدور سند مالکیت تک برگ این مجموعه محقق شد.

محمد نخعی با بیان تلاش ادارات تابعه ثبتی در مسیر تثبیت مالکیت‌های اراضی و املاک استان ابراز داشت: برنامه ما تسریع در تکمیل حد نگاری اراضی و املاک واقع در محدوده جغرافیایی استان با هدف اجرای بهینه قانون جامع حد نگار و فراهم سازی زمینه اجرای هر چه مطلوب‌تر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است.

او بیان کرد: در همین ارتباط معضل ۴۰ ساله تثبیت مالکیت مجموعه "پردیس" دانشگاه علوم پزشکی لارستان به مساحت ۳۴ هکتار توسط اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان مرتفع و صدور سند مالکیت تک برگ این مجموعه محقق شد.

نخعی انجام این فرایند را که از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشگاه علوم پزشکی لارستان است نقطه عطفی در تثبیت مالکیت‌های اراضی و املاک تحت تملک این دانشگاه و گامی ارزشمند در پاسخ به مطالبه دیرینه خیرین سلامت و همچنین تکمیل طرح‌های عمرانی و آموزشی آن برشمرد.

همچنین مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادی همکاران ادارات تابعه ثبتی فارس در مسیر تثبیت مالکیت‌ها این امر را مصداق بارز جهاد خدمت دانست و ابراز امیدواری کرد با این اقدامات مردم شریف فارس به بهترین نحو ممکن از گستره خدمات ثبتی بهره‌مند شوند.