به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر حوزه علمیه مازندران، ۹ دی‌ماه را روز تجلی بصیرت، ایمان و وفاداری مردم ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: ملت آگاه ایران در این روز تاریخی، با تشخیص درست، نقشه‌های پیچیده دشمنان را نقش بر آب کرد و پیوند عمیق خود با ولایت فقیه، اسلام ناب محمدی(ص) و خون پاک شهدا را به نمایش گذاشت.

حجت الاسلام صدرالله اسماعیل‌زاده در پیامی به مناسبت یوم‌الله ۹ دی، حماسه این روز را نقطه عطفی در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: این حماسه نشان داد هرگاه مردم با بصیرت حرکت کنند، هیچ فتنه‌ای، حتی اگر در لباس حق و با شعارهای فریبنده ظاهر شود، توان ایستادگی در برابر اراده ملت را نخواهد داشت.

وی با اشاره به نقش اثرگذار روحانیت در خنثی‌سازی فتنه‌ها، تصریح کرد: روحانیت آگاه، بصیر و انقلابی با روشنگری، تبیین حقایق و دفاع صریح از ولایت، چراغ راه مردم در غبار فتنه شد و در بزنگاه‌های تاریخی، همواره پیشگام دفاع از دین، استقلال و عزت ملت بوده است.

مدیر حوزه علمیه مازندران ادامه داد: از دوران پیش از انقلاب اسلامی تا پیروزی انقلاب، از دفاع مقدس تا حماسه ۹ دی، روحانیت نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت جامعه ایفا کرده و امروز نیز رسالت آن، تداوم مسیر بصیرت‌افزایی، جهاد تبیین و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

اسماعیل‌زاده تأکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر به روحانیتی بصیر، شجاع، مردمی و زمان‌شناس نیاز دارد که با تکیه بر معارف اهل‌بیت(ع)، پرچم‌دار وحدت، امیدآفرینی و روشنگری باشد و در برابر جنگ نرم و ترکیبی دشمن ایستادگی کند.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی و ادای احترام به بصیرت مثال‌زدنی ملت ایران، از همه آحاد مردم، به‌ویژه نخبگان، جوانان و فعالان فرهنگی دعوت کرد با حفظ هوشیاری و بصیرت، اجازه ندهند فتنه‌های نوظهور، آرامش فکری و هویتی جامعه اسلامی را هدف قرار دهد.