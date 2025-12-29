ناظر گمرکات خوزستان گفت: ۱۵ میلیون و ۳۲۹ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۶۲ میلیون دلار طی ۹ ماهه امسال از گمرکات استان به کشور‌های هدف صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بهروز قره‌بیگی بیان کرد: واردات از مرز‌های خوزستان در مدت یاد شده ۱۴ میلیون و ۲۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار ثبت شده که از نظر وزنی ۱۶ درصد و از نظر ارزشی یک درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی گفت: درآمد گمرکات خوزستان نیز در همین مدت ۲۱۴ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی عمده محصولات صادراتی را شامل هیدروکربن سبک، میلگرد، کنسانتره آهن، گاز طبیعی، پنتان پلاس، کود اوره، شمش فولادی، پلی‌اتیلن سبک و پروپان عنوان کرد.

قره‌بیگی افزود: کشور‌های آفریقای جنوبی، افغانستان، هند، غنا، کویت، عمان، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و چین مقاصد این اقلام صادراتی هستند.

خوزستان با دارا بودن ۱۳ گمرک یکی از قطب‌های مبادلات تجاری کشور محسوب می‌شود.