آمار‌ها نشان می‌دهد، جمعیت چین به سرعت درحال پیرشدن است. پیش بینی می‌شود، تا ده سال آینده ازهر چهار چینی یک نفر در سن سالمندی و یا در شرف سالمندی قرار داشته باشد. دولت چین از مدت‌ها قبل برنامه مدونی با هدف افزایش و جوانی جمعیت اجرا کرده، بااین حال رسیدگی و مراقبت از سالمندانی که تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۳۰۰ میلیون نفر می‌رسند، یک چالش اساسی است. چین فناوری‌های پیشرفته‌ای را به کار گرفته تا بتواند، مراقبت از سالمندان را به فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی بسپارد. برنامه «از سرزمین چین» میزبان جمعی از سالمندان چینی شده تا واکنش آنها به حضور فناوری در زندگیشان را به تصویر بکشد.