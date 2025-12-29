پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اعلام کرد: با تغییر رویکرد در ورزش همگانی ورزش بانوان کارگر و فراخوان ارسال کلیپهای سهدقیقهای، تا پایان مهلت ارسال آثار در ۲۹ آذر، ۷۲ رویداد ورزشی بانوان با مشارکت بیش از هزار نفر از ۶۰ شرکت در استان تهران ثبت شد. پس از داوری، ۴۵ رویداد برتر انتخاب و چهار گروه برای مسابقات کشوری معرفی شدند.
بهزاد سام دلیری افزود: مشعل المپیاد ورزش بانوان پس از عبور از چند استان در نهایت در مجموعه شهید معتمدی تهران برای برگزاری دوره کشوری مسابقات المپیاد ورزشی بانوان مستقر خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش کارگری خاطرنشان کرد: هدف ما همگانیکردن ورزش در میان جامعه سهمیلیون و چهارصدهزار نفری کارگران استان تهران است؛ کارگرانی که ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها را بانوان تشکیل میدهند. شناسایی نخبگان ورزشی و هدایت آنها به سمت ورزش قهرمانی یکی از رویکردهای جدی ماست.
سام دلیری همچنین از افتتاح هیئت ورزش کارگری بخش شمسآباد خبر داد و آن را گامی مهم در توسعه ورزش در جامعه کارگری و کارفرمایی دانست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درباره وضعیت اماکن ورزشی کارگری گفت: اکنون هشت مجموعه ورزشی کارگری طبق ماده ۱۵۴ قانون کار و با حمایت دولت و بخش خصوصی در استان فعالیت دارند. این مجموعهها غیرانتفاعیاند و همه درآمدهایشان صرف حمایت از تیمهای ورزشی، فعالیتهای فرهنگی و نگهداری خود اماکن میشود.
وی با اشاره به امکانات مجموعه ورزشی فتح شامل چهار زمین چمن، استخر، سالن بدنسازی، فوتسال و والیبال افزود: هفت مجموعه دیگر از جمله در باقرشهر و قرچک نیز به جامعه کارگری خدمات میدهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: طبق اساسنامه، استفاده خانوادهها از امکانات فرهنگی و تفریحی پیشبینی شده و پس از تثبیت ورزش کارگری، تمرکز جدیتری برای توسعه ورزش خانواده کارگران خواهیم داشت.