به گزارش­ خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: با تغییر رویکرد در ورزش همگانی و فراخوان ارسال کلیپ‌های سه‌دقیقه‌ای، در استان تهران ۷۲ رویداد ورزشی بانوان با مشارکت بیش از هزار نفر از ۶۰ شرکت تا پایان مهلت ارسال تصاویر (۲۹ آذر) ارسال شد که پس از داوری‌ها، ۴۵ رویداد برتر انتخاب شد و چهار گروه نیز به‌عنوان رتبه‌های اول تا سوم استان تهران برای حضور در مرحله کشوری معرفی شدند.

بهزاد سام دلیری افزود: مشعل المپیاد ورزش بانوان پس از عبور از چند استان در نهایت در مجموعه شهید معتمدی تهران برای برگزاری دوره کشوری مسابقات المپیاد ورزشی بانوان مستقر خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش کارگری خاطرنشان کرد: هدف ما همگانی‌کردن ورزش در میان جامعه سه‌میلیون و چهارصدهزار نفری کارگران استان تهران است؛ کارگرانی که ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. شناسایی نخبگان ورزشی و هدایت آنها به سمت ورزش قهرمانی یکی از رویکرد‌های جدی ماست.

سام دلیری همچنین از افتتاح هیئت ورزش کارگری بخش شمس‌آباد خبر داد و آن را گامی مهم در توسعه ورزش در جامعه کارگری و کارفرمایی دانست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران درباره وضعیت اماکن ورزشی کارگری گفت: اکنون هشت مجموعه ورزشی کارگری طبق ماده ۱۵۴ قانون کار و با حمایت دولت و بخش خصوصی در استان فعالیت دارند. این مجموعه‌ها غیرانتفاعی‌اند و همه درآمدهایشان صرف حمایت از تیم‌های ورزشی، فعالیت‌های فرهنگی و نگهداری خود اماکن می‌شود.

وی با اشاره به امکانات مجموعه ورزشی فتح شامل چهار زمین چمن، استخر، سالن بدنسازی، فوتسال و والیبال افزود: هفت مجموعه دیگر از جمله در باقرشهر و قرچک نیز به جامعه کارگری خدمات می‌دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: طبق اساسنامه، استفاده خانواده‌ها از امکانات فرهنگی و تفریحی پیش‌بینی شده و پس از تثبیت ورزش کارگری، تمرکز جدی‌تری برای توسعه ورزش خانواده کارگران خواهیم داشت.